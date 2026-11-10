Рубио: Трамп не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не намерен возобновлять крупные боевые операции против Ирана. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

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Он пояснил, что Вашингтон достигает необходимых целей за счёт экономических средств, параллельно защищая судоходство в Ормузском проливе и обеспечивая блокаду морских портов Ирана.

«Экономическое давление на Иран является столь опустошительным и работает так хорошо, что президент решил, что пока нет необходимости проведения крупных боевых операций», - сказал дипломат.

Ранее сам Трамп заявил, что Вашингтон вряд ли вернется к полномасштабным боевым действиям против Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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