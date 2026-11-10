Рубио: Трамп не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана

Он пояснил, что Вашингтон достигает необходимых целей за счёт экономических средств, параллельно защищая судоходство в Ормузском проливе и обеспечивая блокаду морских портов Ирана.

«Экономическое давление на Иран является столь опустошительным и работает так хорошо, что президент решил, что пока нет необходимости проведения крупных боевых операций», - сказал дипломат.

Ранее сам Трамп заявил, что Вашингтон вряд ли вернется к полномасштабным боевым действиям против Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

