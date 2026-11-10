Рубио: Трамп не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в настоящее время не намерен возобновлять крупные боевые операции против Ирана. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
Он пояснил, что Вашингтон достигает необходимых целей за счёт экономических средств, параллельно защищая судоходство в Ормузском проливе и обеспечивая блокаду морских портов Ирана.
«Экономическое давление на Иран является столь опустошительным и работает так хорошо, что президент решил, что пока нет необходимости проведения крупных боевых операций», - сказал дипломат.
Ранее сам Трамп заявил, что Вашингтон вряд ли вернется к полномасштабным боевым действиям против Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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