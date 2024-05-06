«Никаких переговоров»: Юрист Соловьев объяснил «долгий» розыск Порошенко и Зеленского
Прежде чем объявить иностранное лицо в розыск по уголовной статье за терроризм или геноцид против мирного населения, необходимо собрать большую доказательную базу, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.
Украинские политики, как правило, могут проходить обвиняемыми по таким уголовным делам как геноцид против мирного населения Донбасса, совершение преступлений против мира, или осуществление террористической деятельности. При расследовании таких дел, сначала собирается необходимая доказательная база и проводятся экспертизы, поэтому между принятием решения и объявлением в розыск может пройти довольно большой срок, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск многих украинских лиц, в том числе бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. Также в розыск были объявлены действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент страны Петр Порошенко.
«При расследовании дел по совокупности таких статей следствие должно собрать надежную доказательственную базу, провести сотни экспертиз, допросить свидетелей и экспертов, приобщить значительный объем документальных, аудио и видео материалов. Отсюда кажущийся многим значительным временной промежуток от принятия процессуального решения до объявления в розыск», - пояснил юрист.
Процедура розыска таких лиц проводится в стандартном режиме, и является нормальной практикой, учитывая, что они имеют иностранное гражданство, отметил Соловьев. Также он подчеркнул, что объявление в розыск – мера необходимая, ведь Россия должна передать данные об этих людях через соответствующие каналы в другие страны.
«Наша страна не выходила из международных полицейских структур, поэтому передача материалов для выпуска одного из ордеров Интерпола, также является целесообразным шагом», - рассказал Соловьев.
Помимо этого, данное решение государства подчеркивает самостоятельность судебной и правовой службы в России, а также дает право на задержание данных лиц и полного прекращения с ними контактов.
«Данное решение свидетельствует о достижении нашей страной практически полного правового суверенитета, необходимости работы над учреждением международного суда и трибунала, состоящего из нейтральных и дружественных нам стран, исключения возможности вести какие-либо переговоры с указанными лицами», - пояснил юрист.
МВД России объявило в розыск также ряд украинских депутатов и телеведущих. В их числе депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк (оба внесены Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), бизнесмен Сеяр Куршутов, телеведущие Янина Соколова, Наталья Мосейчук и активист Геннадий Друзенко, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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