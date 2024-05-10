«Украина истощена»: Киев попросил «отказавшийся» Запад отправить войска
На Украине давно признают истощение своей армии и надеются на помощь Запада.
Представители верхушки ВСУ начали все чаще признавать, что силы украинской армии с каждым днем слабеют. Они надеются на помощь западных стран, которые во всеуслышание обещают не помогать Киеву, но при этом все равно продолжают посылать на Украину вооружение и солдат.
УКРАИНА ИСТОЩЕНА
10 мая глава крымского парламента Владимир Константинов заметил, что появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой прислать иностранные войска в страну является сигналом истощения украинской армии.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и их близкого краха. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий"», - заявил он в интервью РИА Новости.
7 мая на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой о приглашении на Украину иностранных войск. Автор поста призвал «в кратчайшие сроки» принять необходимое решение и обратиться к странам ЕС, а также к США и Великобритании с просьбой ввести их войска на Украину. По существующим украинским законам, для того, чтобы президент страны рассмотрел такое обращение, петиция должна набрать 25 тысяч голосов.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает подобное действие провокацией. Он напомнил, что Кремль ни раз предупреждал о том, что вмешательство в конфликт стран НАТО несет огромную опасность.
УКРАИНА ПРИЗНАЁТ
Между тем истощение украинской армии уже признают и в Киеве. Так, командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль рассказал, что численность украинских войск в зоне боевых действий уступает российским силам в семь-десять раз.
До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также назвал обстановку на восточном фронте украинской армии особенно сложной. Он признал, что силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях в зоне конфликта.
«Происходит динамичное изменение обстановки», - написал Сырский в своем Telegram-канале.
До этого заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в статье издания The Economist, которую опубликовали под заголовком «Украина на грани», подтвердил, что страна находится в тяжелом положении. Он заметил, что сейчас ситуация на Украине настолько же тяжелая, как и в первые дни СВО. Представитель разведки также считает, что Киев не сможет «выиграть только на поле боя».
Что до окончания конфликта на Украине осталось недолго считает и американский миллиардер, общественный деятель Илон Маск. По его мнению, вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в этом противостоянии.
«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это... единственный оставшийся вопрос», - написал он в своих соцсетях.
НЕ НАМЕРЕНЫ ПОМОГАТЬ
Однако Запад не спешит отправлять войска на Украину или, по крайней мере, говорит о нежелании помогать Киеву.
Так, в начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен направлять боевые подразделения на Украину, призвав при этом усилить снабжение Киева вооружением. 9 мая он снова заметил, что НАТО не отправит войска на Украину.
«Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - подчеркнул Столтенберг.
Альянс также собирается официально утвердить отказ от ввода войск на Украину на саммите, который летом пройдет в Вашингтоне. Нежелание отправлять войска на Украину уже также подтвердили в США и в Польше.
ЗАПАДНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Однако, несмотря на «сильное желание» отказать в помощи Украине, Западу все равно «приходится» это делать. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон вопреки «отказу» отправлять солдат в зону конфликта, все же считает легитимной поставку войск на Украину по просьбе Киева.
Он заметил, что отправку войск на Украину также можно реализовать в случае прорыва фронта российской стороной. По его словам, он видит угрозу для Европы в действиях РФ на Украине.
«Если Россия победит на Украине, безопасности в Европе не будет. Дальше — Молдавия, Литва, Польша, Румыния или любая соседняя страна», - заявил французский лидер.
Возможность оказать помощь Украине подтвердил и французский полковник Александр Вотравер. Он рассказал, что Париж может отправить Киеву две бригады для поддержки ВСУ. О том, что в США также разрабатывают новые пакеты военной помощи Украине, сообщил и официальный представитель Госдепа страны Мэттью Миллер. Министры обороны стран НАТО тоже договорились ускорить военную поддержку Украины. Это подтвердил и генсек альянса Столтенберг, несмотря на свои публичные отказы в помощи Киеву.
Ранее посол Россия в США Анатолий Антонов заявил, что «Запад превратил Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти».
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