Детонация и взрывы: Украина подверглась мощной атаке после ударов по Луганску
В ночь на 8 мая по объектам критической инфраструктуры, заводам и военным аэродромам Украины была нанесена серия ударов. До этого ВСУ атаковали Луганск, где загорелась нефтебаза. Предварительно, там пострадали пять человек.
Взрывы прозвучали в Киеве, Полтавской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Львовской областях, Харькове и в подконтрольных украинским властям городах Запорожье и Херсоне в ночь на 8 мая, сообщили украинские СМИ. Власти Львовской области сообщили о работе систем противовоздушной обороны.
Отмечается, что в Киеве прозвучало несколько взрывов. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
ВЗРЫВЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти регионах страны повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии. Он отметил, что объекты повреждены в Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой, Львовской и Полтавской областях. Кроме того, повреждения были зафиксированы в подконтрольной Украине части Запорожской области.
«Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», – сказал он.
В свою очередь глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура. Об аналогичных повреждениях сообщил глава подчиненной украинским властям администрации Запорожья Иван Федоров.
На фоне взрывов пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области. Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
К утру 8 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве.
«В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30… в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», – сказал Лебедев в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что около в 5:00 был прилет в Броварской район Киевской области. По словам Лебедева, взрыв был настолько мощный, что ударную волну ощутили за несколько километров.
Также он сообщил, что ВС РФ нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла и военного аэродрома, который готовился принять истребители F-16. Минобороны РФ информацию об ударах не комментировало.
УДАР ПО ЛУГАНСКУ
До этого несколько взрывов прогремело в Луганске. По словам очевидцев, в результате ЧП начался пожар на окраине города. Это произошло около 23:00 7 мая. На тот момент местные жители предполагали, что горит топливохранилище. На место взрыва прибыли сотрудники МЧС.
Позднее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ночь на 8 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, в результате чего произошло возгорание на нефтебазе. По его словам, в результате удара повреждены линии электропередачи, а дома в районе нефтебазы частично обесточены.
Также Пасечник сообщил, что в результате удара на нефтебазе загорелся газопровод высокого давления. Тогда он отметил, что главная задача подразделений МЧС – не допустить распространения огня. Он также подчеркнул, что для ликвидации огня и разрушений предпринимаются все необходимые меры.
«Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS», – заявил он.
В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали пять сотрудников нефтебазы, их госпитализировали. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь», – подчеркнула она.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить военные действия в зоне спецоперации на Украине, а также взять под контроль Харьков и Одессу в течение месяца. По его словам, останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе конфликт «будет тлеть годами», передает «Радиоточка НСН».
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