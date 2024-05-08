Детонация и взрывы: Украина подверглась мощной атаке после ударов по Луганску

ВЗРЫВЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти регионах страны повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии. Он отметил, что объекты повреждены в Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой, Львовской и Полтавской областях. Кроме того, повреждения были зафиксированы в подконтрольной Украине части Запорожской области.

«Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», – сказал он.

В свою очередь глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что в регионе повреждена критическая инфраструктура. Об аналогичных повреждениях сообщил глава подчиненной украинским властям администрации Запорожья Иван Федоров.

На фоне взрывов пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области. Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

К утру 8 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве.

«В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30… в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», – сказал Лебедев в разговоре с РИА Новости.