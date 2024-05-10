За блогера и против иноагентов: В Грузии вновь задержали митингующих

Участники марша прошли от дома Абашидзе к проспекту Чавчавадзе. При этом, по сообщениям канала, протестующих стали задерживать только после того, как они начали блокировать дорогу. Самого блогера также задержали после завершения этой протестной акции. В эфире телеканала «Мтавари архи» транслировались кадры, на которых видно, как полиция ведет его в наручниках.

Уча Абашидзе — военный блогер, который освещал события на Украине. Он также выступал против закона об иноагентах, который парламент страны во втором чтении принял 1 мая. Скандальный законопроект уже вызвал массовые протесты в Грузии.

Накануне дома у военного блогера прошли обыски, которые проводили по делу о кибератаке на сайты парламента и Министерства юстиции страны. После их завершения Абашидзе были предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии — противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия. В результате обысков из дома блогера были изъяты боеприпасы и огнестрельное оружие.