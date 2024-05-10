За блогера и против иноагентов: В Грузии вновь задержали митингующих
В Грузии проходят новые задержания участников протестных акций. На этот раз они связаны с арестом блогера, выступающего против закона об иноагентах.
В Грузии вновь волнения. Полиция опять разгоняет митингующих в Тбилиси и даже задерживает участников протестных акций. Но в этот раз митинги напрямую «не связаны» с принятием нового закона об иноагентах.
УЧИ АБАШИДЗЕ
10 мая в центре Тбилиси полиция Грузии задержала нескольких участников акции в поддержку военного блогера Учи Абашидзе. Кадры задержания попали в эфир грузинского телеканала «Мтавари архи».
Участники марша прошли от дома Абашидзе к проспекту Чавчавадзе. При этом, по сообщениям канала, протестующих стали задерживать только после того, как они начали блокировать дорогу. Самого блогера также задержали после завершения этой протестной акции. В эфире телеканала «Мтавари архи» транслировались кадры, на которых видно, как полиция ведет его в наручниках.
Уча Абашидзе — военный блогер, который освещал события на Украине. Он также выступал против закона об иноагентах, который парламент страны во втором чтении принял 1 мая. Скандальный законопроект уже вызвал массовые протесты в Грузии.
Накануне дома у военного блогера прошли обыски, которые проводили по делу о кибератаке на сайты парламента и Министерства юстиции страны. После их завершения Абашидзе были предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии — противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия. В результате обысков из дома блогера были изъяты боеприпасы и огнестрельное оружие.
По сообщениям полиции, блогер якобы хранил его нелегально. При этом брат Абашидзе утверждает обратное. В интервью «Мтавари архи» он рассказал, что Учи возглавляет Федерацию страйкбола, поэтому кроме страйкбольного оружия, у него есть и другое. Причем все оно, по его словам, официально зарегистрированно.
Адвокат блогера Анна Гахокидзе рассказала, что вечером 9 мая его официально арестовали и уже перевели в Главное управление криминальной полиции.
«Насколько он нам заявил, у него есть все виды оружия, законно зарегистрированные. Он также передал нам, что из его дома, из другой комнаты, где его не было, унесли некоторые вещи, которые он не видел своими глазами», - добавила она.
ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ
20 февраля 2023 года парламент Грузии зарегистрировал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому, юридические лица и пресса с иностранным финансированием в более, чем 20% должны будут регистрироваться в специальном реестре Минюста. Однако грузинская оппозиция раскритиковала этот проект и заявила, что он похож на закон об иноагентах, действующий в РФ.
После этого парламент зарегистрировал вторую версию документа под названием «О регистрации иностранных агентов», которая, по словам депутатов, похожа на аналогичный американский закон. При этом такие изменения также предполагали регистрацию физических лиц в реестре Минюста.
Но все же 7 марта 2023 года в стране приняли первоначальную версию законопроекта. Действующий на тот момент премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что новый закон послужит «укреплению государства», так как некоторые НКО в стране «ведут борьбу с ней и ее интересами», проводя «антиправительственные митинги и провокационные мероприятия».
При этом и тогда грузины вышли на митинги, в связи с чем протестующих публично поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, и 9 марта 2023 года обе версии закона об иноагентах отозвали из парламента страны.
Однако в 2024 году грузинское правительство снова вернулось к этому закону и 8 апреля заменило в нем термин «агент иностранного влияния» на «организацию, проводящую интересы иностранной силы». Кроме того, депутатами было уставлено в зарегистрированном проекте всего лишь одно требование к НКО и СМИ — ежегодный отчет о финансировании.
В связи с этим 30 апреля 2024 года граждане Грузии начали выходить на митинги против принятия закона об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, но полиция начала применять к ним слезоточивый газ и водометы. Однако акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая. По предварительным данным, полицейские задержали более 15 тысяч митингующих.
МНЕНИЯ ПОЛИТИКОВ
Однако в правительстве страны не планируют отказываться от введения нового закона. Так действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах полезным для евроинтеграции.
«Потому что, если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию», - подчеркнул он.
По словам Кобахидзе, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» намерена принять проект закона во всех чтениях, несмотря на акции протеста.
При этом президент Грузии призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, а протестующих – мирными.
«Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест», – написала Зурабишвили в своих социальных сетях.
В свою очередь глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе считает, что в связи с малочисленностью грузинской аппозиции такие митинги будут специально использованы для провокации.
«Правительству сегодня надо выстоять и не вестись на провокации. Риски более масштабных протестов сегодня есть. Я думал, неужели они что-то взорвут, чтобы потом обвинить правительство. Если народ увидит что-то подобное, хлынут на улицы, не защищая Саакашвили, а против насилия. Будем надеяться, что люди Саакашвили в этот раз никаких провокаций устроить не смогут», - заметил он в беседе с НСН.
В то же время политолог считает, что на этом фоне среди граждан Грузии появляется все больше скептиков относительно евроинтеграции.
«Сторонников евроатлантической интеграции в Грузии много, но появляется все больше скептиков. Первая причина – это то, что себя позиционируют прозападными Саакашвили и его нацистские сторонники. Более 300 тысяч граждан Грузии незаконно попали в места заключения в период его режима. Вторая причина – некоторые заявления европейских лидеров, которые поощряют кровавых и криминальных политиков Грузии, которых там называют «лидерами оппозиции», они сами себя дискредитируют», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что проект закона об иноагентах и антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии.
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