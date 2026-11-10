Россиянам рассказали, как начать инвестировать при низком доходе

По её словам, скромная зарплата ещё не делает инвестиции недоступными. Высокий доход для этого не является обязательным условием, так как процесс начинается не с покупки акций, а с умения распоряжаться собственными деньгами.

Эксперт указала, что главное в инвестировании не сумма, а регулярность. Главное - откладывать каждый месяц, а не от случая к случаю, даже всего по 500 рублей. Для первых накоплений вполне подойдут банковские вклады и накопительные счета.

«Я бы предостерегла от самой частой ошибки — инвестировать последние деньги. Если есть дорогие кредиты... сначала нужно погасить их: проценты по таким долгам, как правило, выше любой разумной доходности», — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что также нужна финансовая подушка хотя бы на три месяца. И отметила, что инвестиции не решают проблему низких доходов - для этого следует найти способ зарабатывать больше.

Ранее доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая заявила, что накопить миллион рублей можно примерно за шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

