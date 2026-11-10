Россиянам рассказали, как начать инвестировать при низком доходе
Ставший классическим совет откладывать 10–20% дохода для значительной части россиян в настоящее время звучит как издевка. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала инвестиционный советник, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.
По её словам, скромная зарплата ещё не делает инвестиции недоступными. Высокий доход для этого не является обязательным условием, так как процесс начинается не с покупки акций, а с умения распоряжаться собственными деньгами.
Эксперт указала, что главное в инвестировании не сумма, а регулярность. Главное - откладывать каждый месяц, а не от случая к случаю, даже всего по 500 рублей. Для первых накоплений вполне подойдут банковские вклады и накопительные счета.
«Я бы предостерегла от самой частой ошибки — инвестировать последние деньги. Если есть дорогие кредиты... сначала нужно погасить их: проценты по таким долгам, как правило, выше любой разумной доходности», — подчеркнула Кузнецова.
Она добавила, что также нужна финансовая подушка хотя бы на три месяца. И отметила, что инвестиции не решают проблему низких доходов - для этого следует найти способ зарабатывать больше.
Ранее доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая заявила, что накопить миллион рублей можно примерно за шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Володин: Количество пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%
- «Тренд меняется!»: Россияне стали меньше набивать и больше сводить тату
- Лавров не исключил, что Киев начнет «наказывать» союзников России по ОДКБ
- Ноль процентов осуждения: Почему россияне перестали бояться одиночества
- Останина потребовала от МВД объяснить задержание подростков на Китай-городе
- Драгунский призвал отделить литературные премии от ИИ-книг
- В России вырос спрос на сведение татуировок
- Хуситы заявили об атаках на аэропорт в Эр-Рияде
- Автомобилистам назвали время для полной локализации производства присадок
- «Столько дел наворотил»: Как Екатеринбург наградил «дедушку уральского рока»