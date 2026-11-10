Окупится за год: Почему молодежь бросилась заводить пасеки
Валерий Михеев раскрыл НСН, что пять пчелосемей стоят 20 тысяч рублей, и этого хватит для старта.
При грамотном занятии пчеловодством этот бизнес окупается в течение года. Об этом НСН рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
Молодые предприниматели бросились разводить пчел. Об этом ранее рассказал Михеев в беседе с URA.RU. Так, по его словам, для запуска собственной пасеки потребуется стартовый капитал около 100 тысяч рублей. Михеев объяснил, сколько можно зарабатывать на таком бизнесе.
«Вообще это выгодно. При грамотном использовании это окупается в течение года: если вы вложили 100 тысяч весной, то уже ближе к зиме вы можете эти 100 тысяч вернуть. Конечно, везде разные условия, но, в принципе, пчеловодством занимаются по всей территории Российской Федерации. Одна пчелосемья ориентировочно стоит 20 тысяч. Если вы вложились в пять пчелосемей, то осенью уже получите обратно 100 тысяч, и можете увеличить свою пасеку, возьмете уже десять пчелосемей на зиму. Но тут все зависит от того, насколько подготовленный пчеловод. Потому что, конечно, с первого раза так все легко и просто не пойдет. В пчеловодстве нет предела совершенству», — рассказал он.
Ранее Михеев заявил НСН, что нагрузка на пчеловода растет, и многие производители меда продают товар «с колес» без документов.
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