«Вообще это выгодно. При грамотном использовании это окупается в течение года: если вы вложили 100 тысяч весной, то уже ближе к зиме вы можете эти 100 тысяч вернуть. Конечно, везде разные условия, но, в принципе, пчеловодством занимаются по всей территории Российской Федерации. Одна пчелосемья ориентировочно стоит 20 тысяч. Если вы вложились в пять пчелосемей, то осенью уже получите обратно 100 тысяч, и можете увеличить свою пасеку, возьмете уже десять пчелосемей на зиму. Но тут все зависит от того, насколько подготовленный пчеловод. Потому что, конечно, с первого раза так все легко и просто не пойдет. В пчеловодстве нет предела совершенству», — рассказал он.

Ранее Михеев заявил НСН, что нагрузка на пчеловода растет, и многие производители меда продают товар «с колес» без документов.