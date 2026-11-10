Адвокат рассказал, что зрители вправе вернуть деньги за концерт Киркорова
Зрители, которых разочаровал концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Тюмени, имеют право на возврат денег за билеты. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
В соцсетях фанаты артиста рассказали, что он «еле стоял на ногах» и «невнятно пел». Некоторые заявили, что певец был пьян. Сам Киркоров сообщил, что выступал с высокой температурой.
По словам юриста, вопрос состояния исполнителя требует отдельного выяснения. Однако плохое самочувствие не является причиной для оказания некачественной услуги. И закон «О защите прав потребителей» даёт зрителям право потребовать не только полный возврат стоимости билета, а также и компенсации морального вреда.
«Одного субъективного разочарования недостаточно. Желательно представить видеозаписи, свидетельские показания и другие доказательства ненадлежащего качества выступления», - подчеркнул Жорин.
Юрист добавил, что зрителям стоит направить организатору концерта письменные претензии, а в случае отказа - обратиться в суд.
Ранее руководители семи общественных организаций обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой об отмене концерта Киркорова в Ярославле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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