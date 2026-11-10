Адвокат рассказал, что зрители вправе вернуть деньги за концерт Киркорова

В соцсетях фанаты артиста рассказали, что он «еле стоял на ногах» и «невнятно пел». Некоторые заявили, что певец был пьян. Сам Киркоров сообщил, что выступал с высокой температурой.

По словам юриста, вопрос состояния исполнителя требует отдельного выяснения. Однако плохое самочувствие не является причиной для оказания некачественной услуги. И закон «О защите прав потребителей» даёт зрителям право потребовать не только полный возврат стоимости билета, а также и компенсации морального вреда.

«Одного субъективного разочарования недостаточно. Желательно представить видеозаписи, свидетельские показания и другие доказательства ненадлежащего качества выступления», - подчеркнул Жорин.

Юрист добавил, что зрителям стоит направить организатору концерта письменные претензии, а в случае отказа - обратиться в суд.

Ранее руководители семи общественных организаций обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой об отмене концерта Киркорова в Ярославле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

