«Терпение лопнет?» Войска Франции заметили на Украине, у РФ – новая цель
Экс-помощник замминистра обороны США Брайен утверждает, что Париж уже отправил своих солдат на Украину. Telegram-каналы сообщают о начале боев иностранцев с ВС РФ, а в Госдуме пригрозили «ударами» по Франции.
Соединенные Штаты могут ввести войска на Украину, если Киев потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис.
«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», – сказал он в интервью телеканалу CBS News.
Джеффрис отметил, что президент России Владимир Путин в случае победы РФ на Украине «не остановится и будет угрожать странам НАТО».
ВОЙСКА ФРАНЦИИ УЖЕ НА УКРАИНЕ?
Дискуссии о возможной отправке войск Запада на Украину идут уже несколько месяцев. В начале мая французский лидер Эммануэль Макрон в интервью The Economist назвал два условия для такого решения. Он отмечал, что российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев – отправить соответствующий запрос о помощи. Также Макрон призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета Евросоюза.
При этом власти США ранее многократно заявляли, что не собираются отправлять войска на Украину. В начале апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон выступает против отправки военных из-за риска эскалации конфликта. Он подчеркивал, что это позиция американского лидера Джо Байдена.
Между тем бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. В статье для издания Asia Times он утверждает, что их направили для помощи 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске.
«Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ», – указал он.
Брайен также заявил, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с подразделениями Вооруженных сил России в Донбассе. По его словам, передовая группа насчитывает около 100 человек, в их числе – артиллеристы и разведчики. Всего, как говорится в статье, для поддержки ВСУ могут прибыть 1,5 тысячи французских военных.
Российские Telegram-каналы также сообщают о начале боев с французскими военными. По данным Telegram-канала «Крылатые», десантники РФ вступили в бой с французскими и немецкими наемниками в районе Часова Яра. Отмечается, что российские бойцы впервые встретились с представителями французского Иностранного легиона 5 мая.
Сообщается, что первоначально это подразделение планировали использовать для обороны Славянска, однако его перебросили в Часов Яр, где ситуация для армии Украины ухудшается с каждым днем. Другие детали случившегося пока не сообщаются, Минобороны РФ не комментировало информацию.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев 5 мая заявил, что французские наемники являются новой и законной целью Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», – отметил он в разговоре с NEWS.ru.
По словам Журавлева, целое подразделение таких наемников было уничтожено 14 января при ракетном ударе РФ по целям в Харькове, а всего в зоне спецоперации было уничтожено 147 наемников из Франции. Он подчеркнул, что ликвидация таких военных является еще одной задачей российских военных.
«Остается ждать, когда лопнет терпение у руководства и будет нанесен удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше», – добавил Журавлев.
Ранее в Кремле заявляли, что появление войск стран Североатлантического альянса на Украине сделает конфликт России с НАТО неизбежным. Владимир Путин отмечал, что такое столкновение приведет к началу третьей мировой войны. Слова Макрона об отправке войск в Кремле называли «очень опасными».
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял в середине марта, что Киеву не требуются иностранные войска, «пока Украина держится», передает «Радиоточка НСН».
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