ВОЙСКА ФРАНЦИИ УЖЕ НА УКРАИНЕ?

Дискуссии о возможной отправке войск Запада на Украину идут уже несколько месяцев. В начале мая французский лидер Эммануэль Макрон в интервью The Economist назвал два условия для такого решения. Он отмечал, что российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев – отправить соответствующий запрос о помощи. Также Макрон призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета Евросоюза.

При этом власти США ранее многократно заявляли, что не собираются отправлять войска на Украину. В начале апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон выступает против отправки военных из-за риска эскалации конфликта. Он подчеркивал, что это позиция американского лидера Джо Байдена.

Между тем бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. В статье для издания Asia Times он утверждает, что их направили для помощи 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске.

«Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ», – указал он.

Брайен также заявил, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с подразделениями Вооруженных сил России в Донбассе. По его словам, передовая группа насчитывает около 100 человек, в их числе – артиллеристы и разведчики. Всего, как говорится в статье, для поддержки ВСУ могут прибыть 1,5 тысячи французских военных.

Российские Telegram-каналы также сообщают о начале боев с французскими военными. По данным Telegram-канала «Крылатые», десантники РФ вступили в бой с французскими и немецкими наемниками в районе Часова Яра. Отмечается, что российские бойцы впервые встретились с представителями французского Иностранного легиона 5 мая.