Хамство и унижение: Рестораторы оценили чаевые от звездных гостей
Сергей Миронов заявил НСН, что рестораны всегда придерживаются правила о том, что гость всегда прав, но принцип перестает работать, если гость хамит сотрудникам.
Некоторые звезды приходят в ресторан с мыслью о том, что им все должны, могут хамить и требовать скидки вместо чаевых, но это редкие случаи, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Певица Слава ранее заявила, что ее правило — не оставлять меньше двух тысяч рублей чаевыми официанту вне зависимости от суммы чека. Миронов отметил, что в некоторых ресторанах чаевые составляют до 80-90% дохода официантов.
«Все зависит от самого человека и его воспитания, здесь не влияет, звезда он или нет. У звезд бывают такие моменты, когда ресторан должен быть рад просто тому факту, что человек туда пришел, что обогатил заведение своим присутствием, и все должны вокруг бегать, делать скидки, какие чаевые, если «вы мне и так должны»? Такой подход бывает, не буду называть имен. Но это не очень распространенное явление. Я не люблю людей, которые могут унижать официантов и других сотрудников. Человек делает свою работу, никто не имеет права унижать другого человека. Мы все придерживаемся принципа, что гость всегда прав, но если человек нахамил сотруднику, принцип закончился на этом. В момент хамства это уже не гость, а нежелательный человек в ресторане. Но я не думаю, что нужно составлять какие-то антирейтинги, это дело каждого, на совести каждого», - отметил он.
По его словам, доход официанта сильно зависит от чаевых.
«Если говорим про доход официанта, большая часть – это обычно как раз чаевые. Все зависит от ресторана, от среднего чека. Где-то чаевые составляют до 80-90%, где-то может быть 30-40%, если цены не такие высокие. Культуру чаевых сложно развить, у нас есть свои традиции, чаевые мы оставляли всегда. Но когда все стали рассчитываться онлайн, никто не видит, сколько чаевых он оставил. А если человек не оставил наличными, многим не очень удобно за такое. Многие официанты ушли из отрасли, когда чаевые начали снижаться, но сейчас чаевые возвращаются», - заключил он.
Ранее блогер Денис Федосеев в своих соцсетях предложил официантам рассказать, кто из звезд никогда не оставляет чаевые. Лидером антирейтинга стала журналистка Ксения Собчак. Также несколько человек написали про Егора Крида. При этом в комментариях хватало и благодарных отзывов о звездах. Так, пользователи Сети писали, что Федор Бондарчук всегда оставляет 100% чаевых. Похвалы удостоились и Татьяна Буланова, Слава, Эмин Агаларов и Настя Самбурская.
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