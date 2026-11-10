«Все зависит от самого человека и его воспитания, здесь не влияет, звезда он или нет. У звезд бывают такие моменты, когда ресторан должен быть рад просто тому факту, что человек туда пришел, что обогатил заведение своим присутствием, и все должны вокруг бегать, делать скидки, какие чаевые, если «вы мне и так должны»? Такой подход бывает, не буду называть имен. Но это не очень распространенное явление. Я не люблю людей, которые могут унижать официантов и других сотрудников. Человек делает свою работу, никто не имеет права унижать другого человека. Мы все придерживаемся принципа, что гость всегда прав, но если человек нахамил сотруднику, принцип закончился на этом. В момент хамства это уже не гость, а нежелательный человек в ресторане. Но я не думаю, что нужно составлять какие-то антирейтинги, это дело каждого, на совести каждого», - отметил он.

По его словам, доход официанта сильно зависит от чаевых.

«Если говорим про доход официанта, большая часть – это обычно как раз чаевые. Все зависит от ресторана, от среднего чека. Где-то чаевые составляют до 80-90%, где-то может быть 30-40%, если цены не такие высокие. Культуру чаевых сложно развить, у нас есть свои традиции, чаевые мы оставляли всегда. Но когда все стали рассчитываться онлайн, никто не видит, сколько чаевых он оставил. А если человек не оставил наличными, многим не очень удобно за такое. Многие официанты ушли из отрасли, когда чаевые начали снижаться, но сейчас чаевые возвращаются», - заключил он.

Ранее блогер Денис Федосеев в своих соцсетях предложил официантам рассказать, кто из звезд никогда не оставляет чаевые. Лидером антирейтинга стала журналистка Ксения Собчак. Также несколько человек написали про Егора Крида. При этом в комментариях хватало и благодарных отзывов о звездах. Так, пользователи Сети писали, что Федор Бондарчук всегда оставляет 100% чаевых. Похвалы удостоились и Татьяна Буланова, Слава, Эмин Агаларов и Настя Самбурская.

