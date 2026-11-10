«Столько дел наворотил»: Как Екатеринбург наградил «дедушку уральского рока»
Владимир Бегунов в эфире НСН назвал отличной новостью то, что Александр Пантыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заявил НСН, что лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин (на фото) - очень активный человек, поэтому признание его почетным гражданином Екатеринбурга вполне заслуженно.
«Дедушка уральского рока» официально стал почетным гражданином Екатеринбурга. Речь идет о лидере «Урфин Джюса» Александре Пантыкине, за кандидатуру которого проголосовали 25 депутатов гордумы. Помимо него, претендентом на звание был глава Свердловского рок-клуба Николай Грахов, которого предложили отдельно отметить другой наградой. Официально звание композитор получит 18 ноября, то есть в день рождения Екатеринбурга. Сам Пантыкин известен как автор музыки к десяткам фильмов и спектаклей, а также один из создателей гимна города и почетный гражданин Свердловской области. Всего в списке обладателей этой муниципальной награды сейчас числятся 140 человек.
«Саня — активный человек, он много чем занят. За коллегу, безусловно, рады! Столько дел наворотил — конечно, почему бы не отметить? В большом городе человека заметили — отличная новость. Грахов же всегда был очень непубличным человеком. Тут многое зависит от того, "светишься" ты или нет. При этом про могущество Коли Грахова знает много людей — он, конечно, величина и очень много сделал. Звание почетного гражданина города дает что-то вроде бесплатного проезда на трамвае», — сказал собеседник НСН.
Сам Бегунов награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Награду вручили за большой вклад в развитие музыкальной культуры города: творчество музыканта и коллектива способствовало тому, что Екатеринбург стали узнавать и ценить на российском и международном уровнях.
Ранее лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что феномен уральского рока был в том, что музыканты не думали о деньгах.
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