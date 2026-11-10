«Саня — активный человек, он много чем занят. За коллегу, безусловно, рады! Столько дел наворотил — конечно, почему бы не отметить? В большом городе человека заметили — отличная новость. Грахов же всегда был очень непубличным человеком. Тут многое зависит от того, "светишься" ты или нет. При этом про могущество Коли Грахова знает много людей — он, конечно, величина и очень много сделал. Звание почетного гражданина города дает что-то вроде бесплатного проезда на трамвае», — сказал собеседник НСН.

Сам Бегунов награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Награду вручили за большой вклад в развитие музыкальной культуры города: творчество музыканта и коллектива способствовало тому, что Екатеринбург стали узнавать и ценить на российском и международном уровнях.

Ранее лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что феномен уральского рока был в том, что музыканты не думали о деньгах.

