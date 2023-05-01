На этом фоне в СМИ просачивается информация о продаже западных вооружений, предназначенных Киеву, на «черном рынке», но украинские СМИ замалчивают ситуацию. Об этом рассказал в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Прежде всего, речь идет о перепродаже переносных элитных ракетных комплексов для атак на самолеты на значительной высоте.

«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад <...> CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — отметил Херш.

По информации американского журналиста, в начале конфликта Украины и России западное оружие с украинской территории «наводнило» Польшу, Румынию и другие граничащие страны.