Страх и превосходство. Украина клянчит вооружение у Запада и боится русского оружия
Несмотря на то, что Запад накачивает Киев оружием, украинские военные признают превосходство РФ.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что Киеву были переданы американские ракеты класса «воздух - земля» Zuni. Он опубликовал фото украинского штурмовика Су-25, с подвешенными под крыльями ракетами.
Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает The New York Times.
Рядовой по имени Павел рассказал, что бойцы не могут покинуть свои позиции, потому что российские военные постоянно ведут интенсивный обстрел. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии». Также боец указал на российские танки, вертолеты и реактивные самолеты.
Применяемые Россией планирующие бомбы представляют для Украины большую угрозу. Об этом сообщает Newsweek. Как рассказал американскому журналу военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны. Кроме того, производство подобного оружия относительно недорогое.
В свою очередь, военный эксперт Гай МакКардл назвал планирующие бомбы «изобретательным фантастическим оружием».
«С помощью ... боеприпасов русские могут поразить большое количество целей ... и ... нанести большой урон своему противнику», — отметил МакКардл.
На этом фоне в СМИ просачивается информация о продаже западных вооружений, предназначенных Киеву, на «черном рынке», но украинские СМИ замалчивают ситуацию. Об этом рассказал в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Прежде всего, речь идет о перепродаже переносных элитных ракетных комплексов для атак на самолеты на значительной высоте.
«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад <...> CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — отметил Херш.
По информации американского журналиста, в начале конфликта Украины и России западное оружие с украинской территории «наводнило» Польшу, Румынию и другие граничащие страны.
В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет Politico. Отмечается, что в таком случае Вашингтон окажется в собственной ловушке: одни назовут помощь США Киеву недостаточной, другие сочтут ее бессмысленной на фоне успехов России.
Также издание отмечает, что в случае провала Киева в Европе активно начнут обсуждать вариант переговоров – такой вариант покажется европейским властям более подходящим. Несмотря на подобные тревожные статьи, в США и Европе не перестают повторять, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
Украинской армии для перехода в контрнаступление не хватает танков и другого вооружения, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона.
Журналисты отметили, что предстоящие поставки техники и оружия окажутся на Украине слишком поздно.
Издание обратило внимание на планируемые поставки американских танков Abrams. По мнению NYT, даже если бронетехника прибудет на Украину раньше осени, то не успеет принять участие в контрнаступлении.
С другой стороны, The New York Times рассуждает о том, что в случае провала ВСУ западные союзники уже не смогут помогать Киеву, как раньше.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что посещение президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является очевидным сигналом Западу, а также свидетельствует о готовности отразить контрнаступление ВСУ.
«Сигнал Западу однозначный – российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления, чтобы его успешно отразить и перейти, в свою очередь, в решительное наступление», – заявил собеседник НСН.
Военный аналитик Шон Белл считает, что возможность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом может наступить уже к концу лета 2023 года.
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