В Турции призвали Россию и Запад договориться о мире на Украине
Прекращение конфликта на Украине возможно лишь при достижении соглашения между Россией и Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает агентство Anadolu.
По его словам, происходящее на Украине нельзя воспринимать исключительно как конфликт между Москвой и Киевом. Калын подчеркнул, что спецоперация Вооруженных сил России стала результатом поиска нового баланса сил в мире.
Он призвал страны Запада сесть за стол переговоров с Россией, так как продолжение конфликта грозит наступлением глобального кризиса.
Дипломат напомнил, что его страна и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагают себя в качестве посредников для достижения всех договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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