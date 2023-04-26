В Турции призвали Россию и Запад договориться о мире на Украине

По его словам, происходящее на Украине нельзя воспринимать исключительно как конфликт между Москвой и Киевом. Калын подчеркнул, что спецоперация Вооруженных сил России стала результатом поиска нового баланса сил в мире.

Он призвал страны Запада сесть за стол переговоров с Россией, так как продолжение конфликта грозит наступлением глобального кризиса.

Дипломат напомнил, что его страна и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагают себя в качестве посредников для достижения всех договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

