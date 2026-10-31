Россия и Мозамбик обсуждают возможность запуска прямых рейсов

Россия и Мозамбик обсуждают возможный запуск прямого авиасообщения с опорой на город Накала на севере республики. Об этом рассказал министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.

По его словам, республика работает с правительством России.

«Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность - запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию... Да, это были бы прямые рейсы», - заявил министр в беседе с РИА Новости.

Матломбе отметил, что город Накала выгодно расположен рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии.

Ранее посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил, что прямое авиасообщение между двумя странами могут возобновить в 2027 году.

