Россия и Мозамбик обсуждают возможность запуска прямых рейсов
Россия и Мозамбик обсуждают возможный запуск прямого авиасообщения с опорой на город Накала на севере республики. Об этом рассказал министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.
По его словам, республика работает с правительством России.
«Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность - запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию... Да, это были бы прямые рейсы», - заявил министр в беседе с РИА Новости.
Матломбе отметил, что город Накала выгодно расположен рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии.
Ранее посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил, что прямое авиасообщение между двумя странами могут возобновить в 2027 году.
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