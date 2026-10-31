Трамп допустил назначение рэперши Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома
Президент США Дональд Трамп допустил возможность назначения рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом глава государства заявил в интервью блогеру Бенни Джонсону, пишет РИА Новости.
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг пошутил, что рэперша может стать новым пресс-секретарем.
«Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом», - прокомментировал ситуацию Трамп.
В октябре пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула пост, проработав всего пять дней. Это стало самым коротким сроком в истории должности.
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