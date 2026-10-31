Трамп допустил назначение рэперши Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Президент США Дональд Трамп допустил возможность назначения рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом глава государства заявил в интервью блогеру Бенни Джонсону, пишет РИА Новости.

Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг пошутил, что рэперша может стать новым пресс-секретарем.

«Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом», - прокомментировал ситуацию Трамп.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула пост, проработав всего пять дней. Это стало самым коротким сроком в истории должности.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Белый ДомСШАДональд Трамп

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