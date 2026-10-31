Трамп допустил назначение рэперши Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг пошутил, что рэперша может стать новым пресс-секретарем.

«Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом», - прокомментировал ситуацию Трамп.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула пост, проработав всего пять дней. Это стало самым коротким сроком в истории должности.

