Над регионами России сбили 433 дрона ВСУ

Российские военные перехватили и уничтожили над территорией страны более 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали 433 украинских БПЛА.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Башкирией и Татарстаном.

Ранее средства ПВО ликвидировали над Россией 113 украинских беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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