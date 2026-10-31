Над регионами России сбили 433 дрона ВСУ
Российские военные перехватили и уничтожили над территорией страны более 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали 433 украинских БПЛА.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Башкирией и Татарстаном.
Ранее средства ПВО ликвидировали над Россией 113 украинских беспилотников.
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