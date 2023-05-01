Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni

Он опубликовал фото украинского штурмовика Су-25, с подвешенными под крыльями ракетами.

Отметим, что четыре тысячи ракет Zuni были включены в пакет военной помощи для Украины, о котором в Пентагоне заявили в начале января 2023 года.

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российские войска наносят упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб для срыва наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

