Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что Киеву были переданы американские ракеты класса «воздух - земля» Zuni.

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Он опубликовал фото украинского штурмовика Су-25, с подвешенными под крыльями ракетами.

Отметим, что четыре тысячи ракет Zuni были включены в пакет военной помощи для Украины, о котором в Пентагоне заявили в начале января 2023 года.

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российские войска наносят упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб для срыва наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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