Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что Киеву были переданы американские ракеты класса «воздух - земля» Zuni.
Он опубликовал фото украинского штурмовика Су-25, с подвешенными под крыльями ракетами.
Отметим, что четыре тысячи ракет Zuni были включены в пакет военной помощи для Украины, о котором в Пентагоне заявили в начале января 2023 года.
Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российские войска наносят упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб для срыва наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
- СМИ: Криштиану Роналду решил покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал»
- Страх и превосходство. Украина клянчит вооружение у Запада и боится русского оружия
- Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni
- В Брянской области локализовали пожар на месте схода грузового поезда
- Пригожин объяснил, от чего может погибнуть ЧВК «Вагнер»
- Ни вашим, ни нашим. В ЮАР боятся МУС и ареста Путина
- Пригожин поздравил Зеленского с 1 мая из Соледара
- Собянин рассказал, как преобразились автовокзалы Москвы
- СМИ: Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера МУС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru