Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией

Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, без промедлений были введены масштабные антироссийские санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными. Он отметил, что задействован весь потенциал практически всех стран НАТО.

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27 апреля глава Минобороны России прибыл в Индию для участия в совещании глав оборонных ведомств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Министры обороны России, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные от стран-наблюдателей ШОС главы военных ведомств Ирана и Белоруссии обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияУкраинаСергей Шойгу

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