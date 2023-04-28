Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией
Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.
По его словам, без промедлений были введены масштабные антироссийские санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными. Он отметил, что задействован весь потенциал практически всех стран НАТО.
27 апреля глава Минобороны России прибыл в Индию для участия в совещании глав оборонных ведомств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Министры обороны России, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные от стран-наблюдателей ШОС главы военных ведомств Ирана и Белоруссии обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru