Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией

Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, без промедлений были введены масштабные антироссийские санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными. Он отметил, что задействован весь потенциал практически всех стран НАТО.