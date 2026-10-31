СМИ: Кучеров запросил обмен из клуба НХЛ «Тампа»
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отказался от подписания нового контракта с командой и запросил обмен. Об этом написал журналист Эллиотт Фридман в социальной сети X.
Отмечается, что хоккеист сообщил партнерам и руководству о желании покинуть клуб. Причины этого неизвестны. Контракт Кучерова с командой истекает в 2027 году.
При этом генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не планирует обменивать игрока.
Никите Кучерову 33 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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