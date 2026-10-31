СМИ: Кучеров запросил обмен из клуба НХЛ «Тампа»

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отказался от подписания нового контракта с командой и запросил обмен. Об этом написал журналист Эллиотт Фридман в социальной сети X.

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Отмечается, что хоккеист сообщил партнерам и руководству о желании покинуть клуб. Причины этого неизвестны. Контракт Кучерова с командой истекает в 2027 году.

При этом генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не планирует обменивать игрока.

Никите Кучерову 33 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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ФОТО: AP / ТАСС
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