СМИ: Кучеров запросил обмен из клуба НХЛ «Тампа»

Отмечается, что хоккеист сообщил партнерам и руководству о желании покинуть клуб. Причины этого неизвестны. Контракт Кучерова с командой истекает в 2027 году.

При этом генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не планирует обменивать игрока.

Никите Кучерову 33 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

