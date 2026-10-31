Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для тургрупп
Россия и Индия не будут продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках для туристических групп. Об этом заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с ТАСС.
По его словам, разработка такого соглашения изначально была нетривиальной задачей, поскольку ранее индийскими партнерами не практиковалось заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан.
Как отметил дипломат, с учетом этого стороны по итогам консультаций согласились не продолжать работу над документом.
Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявлял об обсуждении соглашения о безвизовом режиме для тургрупп, сообщает «Радиоточка НСН».
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