Дырка в небе. Украина может остаться без ПВО
На Украине дефицит боеприпасов для системы ПВО. Западу из-за внутренних разногласий все сложнее договариваться о поставках вооружений Киеву. Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за отсутствия достаточного количества зенитных ракет для систем ПВО, пишет британская газета The Times.
Вооруженным силам Украины сегодня больше всего нужны системы ПВО наземного базирования. Об этом накануне заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило агентство ТАСС.
Американский министр обороны охарактеризовал такое вооружение как крайне необходимое для Украины.
И буквально в тот же день зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk производства США прибыл на Украину без радаров. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Из какой страны поступил этот комплекс, журналисты не уточнили.
Система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве, заявил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.
Господство в воздухе играет определяющую роль на поле боя, и зачастую системы ПВО являются первой целью, однако на сегодняшний день у Украины ситуация с защитой неба выглядит плачевно, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.
«Мы не обладаем реальными цифрами касаемо украинских запасов. Но вообще считалось, что большая часть советского ПВО уже уничтожена. Поэтому Киев стал запрашивать западные поставки. Я лично не могу понять: есть ли у них вообще запасы ракет для систем ПВО советского образца? Даже если, предположим, им поставили из бывших стран социалистического лагеря Восточной Европы – Польши, Венгрии, Болгарии… Эти запасы явно ограничены. Украина не сможет, конечно, при массированной атаке противостоять нашим ракетам, что и показали удары по их энергосистеме», - сказал Калмыков.
Серьезные разногласия Киева и коллективного Запада связаны с поставками Украине вооружения. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 20 апреля в очередной раз заявил, что власти Украины разочарованы тем, что страны Евросоюза не могут выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева.
«Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— пожаловался он в Twitter.
О том, что Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет, пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.
«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.
После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
«Секретный» слайд Пентагона, переставший быть секретным после утечки, содержит оценки о скором истощении систем ПВО Украины. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, согласно публикации от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для «Буков» к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления, передает «Радиоточка НСН».
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