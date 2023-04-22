Дырка в небе. Украина может остаться без ПВО

Серьезные разногласия Киева и коллективного Запада связаны с поставками Украине вооружения. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 20 апреля в очередной раз заявил, что власти Украины разочарованы тем, что страны Евросоюза не могут выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева.

«Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— пожаловался он в Twitter.

О том, что Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет, пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.