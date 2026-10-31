Замбия может одолжить редких животных зоопаркам России
Животные из Замбии могли бы попасть в российские зоопарки в рамках договоренностей между государствами. Об этом рассказал первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга в беседе с РИА Новости.
Дипломат назвал возможность такого сотрудничества вполне реальной. По его словам, в Замбии много интересных для иностранцев животных - буйволы, слоны, львы, носороги.
«Потенциал очень солидный, и я считаю это осуществимым», - добавил Мвинга.
Между тем в России разрешили ввоз жирафов и других зоопарковых жвачных животных с одного из предприятий Намибии.
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