Замбия может одолжить редких животных зоопаркам России

Дипломат назвал возможность такого сотрудничества вполне реальной. По его словам, в Замбии много интересных для иностранцев животных - буйволы, слоны, львы, носороги.

«Потенциал очень солидный, и я считаю это осуществимым», - добавил Мвинга.

Между тем в России разрешили ввоз жирафов и других зоопарковых жвачных животных с одного из предприятий Намибии.

