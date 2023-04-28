Украина признала превосходство российской армии в оружии
Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает The New York Times.
Рядовой по имени Павел рассказал, что бойцы не могут покинуть свои позиции, потому что российские военные постоянно ведут интенсивный обстрел. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии». Также боец указал на российские танки, вертолеты и реактивные самолеты.
По данным издания, РФ сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.
Как стало известно ранее, новая тактика военных РФ доставляет ВСУ большие проблемы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru