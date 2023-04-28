Украина признала превосходство российской армии в оружии

Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает The New York Times.

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Рядовой по имени Павел рассказал, что бойцы не могут покинуть свои позиции, потому что российские военные постоянно ведут интенсивный обстрел. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии». Также боец указал на российские танки, вертолеты и реактивные самолеты.

По данным издания, РФ сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

Как стало известно ранее, новая тактика военных РФ доставляет ВСУ большие проблемы, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
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