СМИ: Российские планирующие бомбы сочли серьезной угрозой для Украины

Применяемые Россией планирующие бомбы представляют для Украины большую угрозу. Об этом сообщает Newsweek.

Украина признала превосходство российской армии в оружии

Как рассказал американскому журналу военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны. Кроме того, производство подобного оружия относительно недорогое.

В свою очередь, военный эксперт Гай МакКардл назвал планирующие бомбы «изобретательным фантастическим оружием».

«С помощью ... боеприпасов русские могут поразить большое количество целей ... и ... нанести большой урон своему противнику», — отметил МакКардл.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры