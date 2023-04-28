СМИ: Российские планирующие бомбы сочли серьезной угрозой для Украины
Применяемые Россией планирующие бомбы представляют для Украины большую угрозу. Об этом сообщает Newsweek.
Как рассказал американскому журналу военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны. Кроме того, производство подобного оружия относительно недорогое.
В свою очередь, военный эксперт Гай МакКардл назвал планирующие бомбы «изобретательным фантастическим оружием».
«С помощью ... боеприпасов русские могут поразить большое количество целей ... и ... нанести большой урон своему противнику», — отметил МакКардл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru