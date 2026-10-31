Поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем в Японии
Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов после столкновения с медведем на острове Хоккайдо в Японии. Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании JR Hokkaido.
Инцидент произошел между городами Асахикава и Вакканай. Из-за столкновения с животным сошел с рельсов первый вагон состава. Никто не пострадал. При этом пассажирам пришлось провести в поезде ночь на 31 октября, так как машинист опасался, что медведь ранен и представляет опасность.
Движение на участке остановлено, когда его удастся восстановить, пока неизвестно.
Ранее на востоке Индии в штате Ассам пассажирский поезд врезался в стадо слонов, несколько животных погибло.
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