Поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем в Японии

Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов после столкновения с медведем на острове Хоккайдо в Японии. Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании JR Hokkaido.

Инцидент произошел между городами Асахикава и Вакканай. Из-за столкновения с животным сошел с рельсов первый вагон состава. Никто не пострадал. При этом пассажирам пришлось провести в поезде ночь на 31 октября, так как машинист опасался, что медведь ранен и представляет опасность.

Движение на участке остановлено, когда его удастся восстановить, пока неизвестно.

Ранее на востоке Индии в штате Ассам пассажирский поезд врезался в стадо слонов, несколько животных погибло.

