«Эскалация - ступенька за ступенькой». Запад поддерживает украинские удары по России

«Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они - дебилы, и не реагировали на их крики», - объяснил основатель «Вагнера».

По его словам, пока ВСУ мешают погодные условия. О начале наступления российские войска узнают по факту, считает он. Пригожин призвал не повторить ситуацию 1941 года.



Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин рассказал о попытке украинской армии перейти в наступление. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин уточнил, что ВСУ начали атаковать на четырех направлениях. По его словам, противник пытался наступать малыми группами.