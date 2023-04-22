«Эскалация - ступенька за ступенькой». Запад поддерживает украинские удары по России
Об участии стран НАТО в украинском конфликте говорят сами западные политики. В России готовятся встречать переодетых западных наемников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить слова о приемлемости ударов украинской армии по территории России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«В любом случае я напомню», - отметила представитель МИД.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее в эфире телеканала ZDF назвал «абсолютно нормальными» операции ВСУ на территории России для того, чтоб отрезать пути снабжения.
Оправдание главой Минобороны Германии атак Украиной территории России является следствием «немецкой логики», сказал в интервью НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер.
«Год назад мы не могли бы себе такое представить, но сейчас потихоньку отправляется все больше и больше оружия. Сначала шлемы, потом танки, сейчас самолеты, а в будущем – атака на территорию России. Ступенька за ступенькой происходит эскалация. Я боюсь, что из этого может вспыхнуть настоящая мировая война. Я думаю, они не понимают последствия. Сейчас помимо танков отправляют еще и МиГ-29. Это значит, что мы там участвуем. Украинцы приезжают сюда, их учат использовать наши танки, а мы говорим, что мы не участвуем», - цитирует Зингера Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Украинские войска утром в субботу обстреляли Рыльский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о планируемом контрнаступлении ВСУ. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Пригожин обратил внимание, что в Киеве регулярно делают заявление о скором наступлении. По мнению бизнесмена, таким образом украинские власти хотят усыпить бдительность России.
«Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они - дебилы, и не реагировали на их крики», - объяснил основатель «Вагнера».
По его словам, пока ВСУ мешают погодные условия. О начале наступления российские войска узнают по факту, считает он. Пригожин призвал не повторить ситуацию 1941 года.
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин рассказал о попытке украинской армии перейти в наступление. Его слова приводит ТАСС.
Пушилин уточнил, что ВСУ начали атаковать на четырех направлениях. По его словам, противник пытался наступать малыми группами.
Российские силы отразили все атаки ВСУ, подчеркнул врио главы Донецкой республики.
Со своей стороны, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой говорил на пресс-конференции в НСН, что у Украины есть силы только на один удар на одном направлении, но «недостаточно сил для выигрыша».
При этом, по его мнению, у Украины есть «План Б» на случай поражения в контрнаступлении.
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия», - сказал Липовой Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Украина постоянно обращается к западным союзникам с призывами о поставках оружия. О том, что Украина планирует запросить у западных стран зенитные ракеты, пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.
«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.
После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Глава правительства Германии заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву военную помощь, но о поставке новых типов вооружений речи сейчас не идет.
По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.
В оборонном ведомстве США рассказали о влиянии танков Abrams на ход конфликта на Украине, сообщают СМИ.
С заявлением выступил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. По его мнению, американские бронемашины могут оказать влияние на ход конфликта.
Однако он призвал не питать больших надежд на «Абрамсы». Милли полагает, что танки не способны сыграть ключевую роль в конфликте.
Ранее Россия начала масштабную «внезапную проверку» Тихоокеанского флота. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ней участвуют около 90 самолетов и вертолетов, более 160 боевых судов, в том числе 12 подводных лодок, а также более 25 тысяч военнослужащих. Несмотря на отдаленность Тихого океана от Украины, Владимир Путин в беседе с Шойгу указал на Донбасс и применение флота «на любых направлениях».
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