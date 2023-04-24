СМИ: Украина провалит наступление и лишится поддержки Запада
Украинская армия может остаться без поддержки Запада в случае провала анонсированного наступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.
Как заявили опрошенные британские генералы, Вооруженные силы Украины не смогут провести полноценную атаку из-за сложности операции. Собеседники издания говорят, что провал может означать, что дверь для помощи со стороны Запада закроется навсегда. При этом судьба Украины и военного конфликта решатся в ближайшие месяцы.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что ВСУ провалят контрнаступление, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru