Власти Сочи и Анапы решили не открывать зимние пляжи в 2026 году
Зимние пляжи в Анапе, Сочи, Темрюкском и Славянском районах не будут открывать в 2026 году из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«В связи с особой оперативной обстановкой, а также объективными факторами, количество "зимних" пляжей в этом году ограничено. Некоторые муниципальные образования официально отказались от их благоустройства в межсезонье», - рассказали в ведомстве.
Так, в Темрюкском и Славянском районах, Сочи и Анапе решили отказаться от функционирования таких пляжей из-за случаев массированных атак БПЛА и безэкипажных катеров.
Всего на Кубани к благоустройству и функционированию в качестве зимних пляжей заявлены 29 территорий в Геленджике, Новороссийске, Туапсинском муниципальном округе, Курганинском, Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах.
Ранее в Сочи временно закрывали пляжи на фоне возгорания нефтяного танкера в акватории Черного моря недалеко от курорта, напоминает «Радиоточка НСН».
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