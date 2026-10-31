По словам собеседницы агентства, часто она встречает соотечественников на границе с Прибалтикой в позднее время. У большей части переселенцев не было денег, необходимых для переезда, и без налаженного межведомственного взаимодействия соотечественники не могли бы никуда пойти. Как отметила Полонская, прибалтийские чиновники выдворяют русских, не задумываясь о последствиях.

«Тут же тоже элемент такого унижения человека. Иди в Россию, посмотрим, кому ты там нужен без денег, куда ты пойдешь», - добавила она.

Ранее в МИД России заявили, что власти Эстонии, Латвии и Литвы готовят массовую депортацию русскоязычного населения, в том числе пожилых людей.

