Омбудсмен: Прибалтийские власти депортируют русских ночью и без денег
Власти прибалтийских стран депортируют русскоязычных граждан ночью и без средств к существованию. Об этом заявила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская в беседе с РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, часто она встречает соотечественников на границе с Прибалтикой в позднее время. У большей части переселенцев не было денег, необходимых для переезда, и без налаженного межведомственного взаимодействия соотечественники не могли бы никуда пойти. Как отметила Полонская, прибалтийские чиновники выдворяют русских, не задумываясь о последствиях.
«Тут же тоже элемент такого унижения человека. Иди в Россию, посмотрим, кому ты там нужен без денег, куда ты пойдешь», - добавила она.
Ранее в МИД России заявили, что власти Эстонии, Латвии и Литвы готовят массовую депортацию русскоязычного населения, в том числе пожилых людей.
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