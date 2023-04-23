Журналист Херш: Запад замалчивает проблему утечки оружия ВСУ на черный рынок

На Западе считают, что импортное оружие, которое поставляют Вооруженным силам Украины, в результате оказывается на черном рынке, но украинские СМИ замалчивают ситуацию. Об этом рассказал в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Прежде всего, речь идет о перепродаже переносных элитных ракетных комплексов для атак на самолеты на значительной высоте.

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«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад <...> CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — отметил Херш.

По информации американского журналиста, в начале конфликта Украины и России западное оружие с украинской территории «наводнило» Польшу, Румынию и другие граничащие страны. Якобы «различные командиры» ВСУ: часто не генералы, а полковники и прочие — лично перепродавали или выбрасывали партии иностранного оружия на черный рынок.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил в своем Twitter-аккаунте, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз.

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
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