На Западе считают, что импортное оружие, которое поставляют Вооруженным силам Украины, в результате оказывается на черном рынке, но украинские СМИ замалчивают ситуацию. Об этом рассказал в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Прежде всего, речь идет о перепродаже переносных элитных ракетных комплексов для атак на самолеты на значительной высоте.