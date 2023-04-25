«Беспилотники и ракеты»: Москва поставит «жирную точку» в крымском вопросе в ответ на угрозы
Глава крымского парламента назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР и призвал решить этот вопрос. При этом на Западе оценивают шансы Киева «вернуть» полуостров.
На фоне обещанного контрнаступления ВСУ не утихают рассуждения о возможностях Киева атаковать Крым. Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.
«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизм, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», - приводит его слова РИА Новости.
Украину подобная риторика Москвы традиционно не устраивает, в Киеве по-прежнему обещают «вернуть» полуостров, хоть и подобными заявлениями в последнее время и не увлекаются.
При этом накануне Украиной была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.
В Минобороны РФ сообщили, что ночью с 23 на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. В оборонном ведомстве отметили, что попытка атаки украинской армии происходила с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров, все катера были уничтожены.
Отмечается, что катера запустили из акватории порта Одессы, которая была определена для реализации зерновой сделки. На этом фоне в ведомстве добавили, что подобные теракты со стороны Киева ставят под угрозу возможность продления зерновой сделки после 18 мая.
Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Киев попытается захватить Крым путем отрезания его от «наземного моста» и окружения.
«Я думаю, что это одна из главных целей предстоящего украинского наступления», — приводит его слова Newsweek.
Оставить полуостров в покое Киеву мешают не только собственные амбиции, но и амбиции Запада. Так, экс-командующий силами НАТО в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Запад хочет захватить Крым, так как стремится установить контроль над судоходством в Черном море.
«Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», - приводит его слова Newsweek.
В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил целый план «деоккупации» Крыма из 12 шагов. Среди шагов – переименование Севастополя в «объект номер шесть», «введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией», снос Крымского моста и другие радикальные идеи Киева.
В США же в подобные планы верят с трудом. Так, американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные материалы, которые до этого утекли в Сеть.
Издание отмечает, что начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крым должен быть возвращен Украине летом 2023 года.
24 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебросили в подконтрольный им город Запорожье ракетный комплекс «Гром-2» с дальностью до 300 километров.
«Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму», - передает его слова РИА Новости.
На этом фоне он призвал как можно дальше отбросить украинские силы от Запорожской области.
В начале апреля замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига сказал, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ.
Тогда депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью НСН отмечал, что украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ. Он отметил, что Киев хочет запугать российских граждан и навести панику в тылу.
«У них скоплены ударные группировки, они будут пытаться осуществить наступление. На фоне их подготовки к наступлению они осуществляют некий информационный фон. Он состоит из ряда бессмысленных заявлений, из попыток наведения паники у нас в тылу, из террористических актов», - сказал Бородай.
Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксенов поспешил сообщить, что Крым в любом случае готов к контрнаступлению Украины, никакой катастрофы не будет. Он заверил, что ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону, сил «более чем достаточно».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью НСН. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал взятие Крыма под контроль Украины «безальтернативным вариантом» для страны и всего мира.
В конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что попытка Украины «отвоевать» Крым станет основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной.
По его словам, «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства».
«Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого», - заключил он.
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