«Беспилотники и ракеты»: Москва поставит «жирную точку» в крымском вопросе в ответ на угрозы

На фоне обещанного контрнаступления ВСУ не утихают рассуждения о возможностях Киева атаковать Крым. Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизм, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», - приводит его слова РИА Новости.

Украину подобная риторика Москвы традиционно не устраивает, в Киеве по-прежнему обещают «вернуть» полуостров, хоть и подобными заявлениями в последнее время и не увлекаются.

При этом накануне Украиной была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.