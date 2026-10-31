В Иркутской области трое детей пострадали при пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном доме в селе Ухтуй Зиминского района Иркутской области, в результате пострадали трое детей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Троих детей с отравлением угарным газом госпитализировали в районную больницу», - указали в ведомстве.

По данным МЧС, 26-летняя мать оставила троих малолетних детей дома, уйдя в магазин. Возгорание началось из-за углей, которые ее трехлетний сын, играя, выгреб из печи. Мальчик выбежал на улицу вместе с пятилетней сестрой, еще одного ребенка - годовалую девочку - вытащил из дома вернувшийся к этому моменту отец семейства. Мужчина потушил огонь, площадь открытого горения составляла 7 квадратных метров.

Ранее в городе Балашове в Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом, пострадавших госпитализировали.

