Бумажки не нужны: Электронные повестки приравняют к личному вручению
«Кто равнее»: зачем электронные повестки хотят приравнять к традиционным и кому от этого лучше?
В понедельник, 10 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обрушился на информационное поле рядом своих заявлений, которые заставили сердца россиян биться чаще, а журналистов печатать быстрее.
Депутат заявил, что электронные повестки будут дублировать традиционные, бумажные, что обязаны вручать лично в руки потенциальным призывниками. Госдума 11 апреля планирует рассмотреть соответствующие поправки о едином реестре военнообязанных.
Парламентарий рассказал, что для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд из страны, лишения возможности управлять транспортным средством и запрета заключать сделки с недвижимостью. Есть и плюсы: гражданам не придется искать военный комиссариат по месту жительства и тратить время на личный визит к военкому, отметил Картаполов.
После таких заявлений не покидает чувство дежавю. Ведь уже было прочитано про равенство повесток всех мастей - и бумажных, и электронных.
Нервный день весны
В конце марта, 31 числа, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уже заявлял, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению. Тогда он отметил, что система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы уменьшить процент уклонистов.
Вскоре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поспешил опровергнуть заявление Швыткина и заявил, что отправление повесток через «Госуслуги» невозможно.
В Совете Федерации также гордо и четко заявили о незаконности электронных повесток из военкоматов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что согласно статье 26-й закона «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись.
В тот же день, видимо, по чистой случайности, портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса. В службе поддержки портала указали, что удаление учётной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания.
В Минцифры подтвердили отключение функции удаления аккаунта на портале, объяснив такое решение участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах», однако твердо и четко заявили, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев тогда заявил, что последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов, передает «Радиоточка НСН».
«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», - успокоил всех Шадаев.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией
- Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ
- Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ
- Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter
- СМИ: на Миусской площади в центре Москвы произошел взрыв
- В Минздраве предложили ограничить законом репродуктивный возраст женщины
- «Хорошо работают»: Федерация мигрантов призвала поблагодарить силовиков
- FT сообщила о трудностях с установлением источника утечки из Пентагона
- СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь
- Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru