Бумажки не нужны: Электронные повестки приравняют к личному вручению

После таких заявлений не покидает чувство дежавю. Ведь уже было прочитано про равенство повесток всех мастей - и бумажных, и электронных.



Нервный день весны

В конце марта, 31 числа, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уже заявлял, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению. Тогда он отметил, что система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы уменьшить процент уклонистов.

Вскоре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поспешил опровергнуть заявление Швыткина и заявил, что отправление повесток через «Госуслуги» невозможно.