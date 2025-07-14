Ребенок и мужчина пострадали при атаке дронов в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали двое мирных жителей, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в селе Щигоревка Шебекинского округа, где в результате взрыва дрона ранения получил малолетний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области.
Пострадавший был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда его направили в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Помимо этого, еще один мужчина получил баротравму при атаке беспилотника на легковой автомобиль в городе Шебекино. Он также был госпитализирован и направлен в городскую больницу №2 Белгорода для дополнительного обследования, передает «Радиоточка НСН».
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