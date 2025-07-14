Ребенок и мужчина пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Трамп отказался отвечать, как далеко он готов зайти при эскалации на Украине Генсек НАТО считает логичным, что за оружие США для Киева заплатит ЕС Зеленский намерен сменить главу правительства Украины Прямые авиарейсы между Москвой и Пхеньяном запустят с 27 июля HBO запустила производство нового телесериала о Гарри Поттере