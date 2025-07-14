В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию
Народный суд в китайском городе Циндао вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Ло Юйлиню, признав его виновным в масштабной коррупции и инсайдерской торговле. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Ло Юйлинь приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. После истечения этого срока наказание будет автоматически заменено на пожизненное заключение без права на помилование или условно-досрочное освобождение. Также он лишен политических прав пожизненно, а все его личное имущество подлежит конфискации и передаче в пользу государства.
Суд постановил, что в период с 1997 по 2023 год осужденный систематически использовал свое служебное положение для лоббирования интересов коммерческих структур и отдельных лиц при заключении контрактов и управлении предприятиями. Общая сумма незаконно полученного имущества составила около 220 миллионов юаней (примерно 30,7 миллиона долларов США).
Помимо этого, установлено, что в 2013-2014 годах чиновник передавал третьим лицам конфиденциальную информацию, оказывавшую влияние на рынок ценных бумаг, что было признано отягчающим обстоятельством, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию
- «Сердечки, а не победа»: Участница «Интервидения» от Белоруссии об ожиданиях от конкурса
- Ребенок и мужчина пострадали при атаке дронов в Белгородской области
- СМИ: США готовят поставку вооружений НАТО на $10 миллиардов для помощи Украине
- «Телефонный разговор!»: Пригожин раскрыл детали несостоявшейся «сделки» с Канадой
- США назвали лишними в вопросе Зангезурского коридора
- Союз потребителей выступил против полного перехода на цифровые проверки
- СМИ: США готовы продать НАТО ракеты и снаряды для передачи Украине
- «Забирают у соседей»: В России объяснили замедление интернета от «Ростелекома»
- Ровня Пугачевой? Березин пояснил, почему назвал Антонова богатейшим артистом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru