В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию

Народный суд в китайском городе Циндао вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Ло Юйлиню, признав его виновным в масштабной коррупции и инсайдерской торговле. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ло Юйлинь приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. После истечения этого срока наказание будет автоматически заменено на пожизненное заключение без права на помилование или условно-досрочное освобождение. Также он лишен политических прав пожизненно, а все его личное имущество подлежит конфискации и передаче в пользу государства.