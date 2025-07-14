В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию

Народный суд в китайском городе Циндао вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Ло Юйлиню, признав его виновным в масштабной коррупции и инсайдерской торговле. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ло Юйлинь приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. После истечения этого срока наказание будет автоматически заменено на пожизненное заключение без права на помилование или условно-досрочное освобождение. Также он лишен политических прав пожизненно, а все его личное имущество подлежит конфискации и передаче в пользу государства.

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Суд постановил, что в период с 1997 по 2023 год осужденный систематически использовал свое служебное положение для лоббирования интересов коммерческих структур и отдельных лиц при заключении контрактов и управлении предприятиями. Общая сумма незаконно полученного имущества составила около 220 миллионов юаней (примерно 30,7 миллиона долларов США).

Помимо этого, установлено, что в 2013-2014 годах чиновник передавал третьим лицам конфиденциальную информацию, оказывавшую влияние на рынок ценных бумаг, что было признано отягчающим обстоятельством, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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