«Госуслуги» отключили функцию удаления учётной записи

Портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса.

Вкладчики смогут получать возмещения по депозитам через Госуслуги

В мобильном приложении «Госуслуг» пользователю сообщается, что данная «функция недоступна».

В службе поддержки портала указали, что удаление учётной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания.

Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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