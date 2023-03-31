«Госуслуги» отключили функцию удаления учётной записи
31 марта 202316:27
Портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса.
В мобильном приложении «Госуслуг» пользователю сообщается, что данная «функция недоступна».
В службе поддержки портала указали, что удаление учётной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания.
Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги», сообщает НСН.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru