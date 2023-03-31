«Госуслуги» отключили функцию удаления учётной записи

В мобильном приложении «Госуслуг» пользователю сообщается, что данная «функция недоступна».

В службе поддержки портала указали, что удаление учётной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания.

Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему ежегодной оценки работы чиновников через портал «Госуслуги», сообщает НСН.

