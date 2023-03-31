В Госдуме назвали незаконным отправление повесток через «Госуслуги»

По его словам, на сегодняшний день в законодательстве такой нормы нет.

«В законодательстве нет упоминания повесток, которые отправляются через «Госуслуги», - заключил Картаполов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая придет гражданину через «Госуслуги», будет приравнена к личному вручению, сообщает НСН.