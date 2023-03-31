В Госдуме назвали незаконным отправление повесток через «Госуслуги»
31 марта 202318:57
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отправление повесток через «Госуслуги» невозможно, сообщает URA.RU.
По его словам, на сегодняшний день в законодательстве такой нормы нет.
«В законодательстве нет упоминания повесток, которые отправляются через «Госуслуги», - заключил Картаполов.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая придет гражданину через «Госуслуги», будет приравнена к личному вручению, сообщает НСН.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru