В Госдуме назвали незаконным отправление повесток через «Госуслуги»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отправление повесток через «Госуслуги» невозможно, сообщает URA.RU.

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По его словам, на сегодняшний день в законодательстве такой нормы нет.

«В законодательстве нет упоминания повесток, которые отправляются через «Госуслуги», - заключил Картаполов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая придет гражданину через «Госуслуги», будет приравнена к личному вручению, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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