«Сердечки, а не победа»: Участница «Интервидения» от Белоруссии об ожиданиях от конкурса
«Интервидение» - это не конкурс про «победу или ничего», сказала в эфире НСН Настя Кравченко, назвав его главным творческим событием в жизни.
Белорусская певица Настя Кравченко в интервью НСН рассказала, что ее песня «Мотылёк» была написана специально под конкурс «Интервидение» и будет исполняться на русском языке.
Настя Кравченко представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет 20 сентября в России. Она исполнит песню «Мотылёк», музыку к которой написал продюсер ряда телешоу Николай Сосин. Певица рассказала, как родился их тандем.
«Песню мы написали целенаправленно к самому конкурсу. Захотелось вложить туда частичку души, поэтому текст написала я сама, а музыку написал человек, который меня знает уже на протяжении четырех лет, с момента моего участия в первом сезоне шоу "Фактор.BY". Он как никто понимает и знает все мои способности, поэтому музыку придумывал он, мы работали в тандеме. Исполнять песню я буду на русском языке. Она нам нравится и нам нравилось работать над ней», - отметила Кравченко.
При этом она подчеркнула, что нет цели «или победа, или ничего».
«"Интервидение" - это самое важное творческое мероприятие в моей жизни, я счастлива, что удостоена чести представлять нашу страну на таком масштабном конкурсе. Я настроена на то, чтобы получить максимальное количество эмоций, хорошо выступить, подружиться с другими участниками. Думать о победе на таких конкурсах бессмысленно. Понятно, что должны быть настрой, энергия, харизма, но не должно быть "или победа, или ничего". Этот конкурс не про это, а про то, чтобы запомниться людям и проникнуть в их сердечки. В первую очередь думать о победе не стоит», - заключила собеседница НСН.
Ранее стало известно, что представителем Вьетнама на «Интервидении» будет певец Дык Фук, ставший победителем местной версии шоу «Голос», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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