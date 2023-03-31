Хинштейн: закон не обязывает иметь запись на «Госуслугах»

Хинштейн отметил, что гражданин вправе завести и удалить учетную запись в любой момент. Ответственности за это не предусмотрено, подчеркнул законодатель.

Удаление аккаунта на «Госуслугах» будет считаться уклонением от службы в вооруженных силах, сказал в беседе с Ura.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, необходимо уменьшить число уклонистов от армии.

Портал «Госуслуги» 31 марта отключил функцию удаления учетной записи. Соответствующая кнопка исчезла с веб-версии ресурса, передает НСН.

