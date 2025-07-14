Не купаться и умножать: Метеоролог напомнил базовые правила поведения в грозу

Евгений Тишковец заявил НСН, что во время грозы нужно находиться в укрытии, не купаться и использовать секундомер.

Чтобы обезопасить себя в грозу, необходимо не контактировать с водой, техникой и зонтами, а простая математика поможет определить, насколько погодное явление далеко от человека, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

Молния убила трёх человек и ранила ещё четверых на пляже в Тульской области. Всё произошло сегодня в пансионате Шахтёр на берегу Оки. Трое скончались на месте до прибытия скорой, остальные госпитализированы. Метеоролог напомнил о базовых правилах поведения в такую погоду.

Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области
«Во время грозы ни в коем случае нельзя находиться в воде, так как это хороший проводник электричества. Зонтики, мобильные устройства — все это притягивает молнии. Гроза началась — все, убегайте в укрытие, в крайнем случае — спрячьтесь в машине. Явление слышно за несколько десятков километров, сначала появляется молния, которая распространяется со скоростью света, а затем гром со скоростью звука. Увидели вспышку, включили секундомер, а как услышали гром, то умножайте на 330 метров — так станет понятно, как далеко центр непогоды», — объяснил он.

Тишковец добавил, что раньше определить опасность было проще, поскольку у россиян был доступ к данным Гидрометцентра напрямую.

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«К сожалению, Гидрометцентр закрыл данные метеорологических радиолокационных станций (МРЛ) лет семь-восемь назад и до сих пор не открыл. Во всем мире эта информация находится в открытом доступе. Таким образом гражданин на природе, на рыбалке, в отпуске может всегда посмотреть, откуда и с какой стороны надвигается опасное природное явление. Раньше это всегда было доступно. Сегодня существует только подручная и непрофессиональная информация, тут надо бить в колокола, чтобы база МРЛ вновь стала открытой. Я не думаю, что сейчас существуют альтернативные модельные оценки осадков, которые могли бы гарантированно определить уровень опасности, вы не увидите на этих картах то, что несет реальную угрозу и что может убить человека», — заключил он.

Ранее Тишковец в эфире НСН назвал «бредом» прогнозы о летних торнадо и ураганах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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