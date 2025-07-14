Чтобы обезопасить себя в грозу, необходимо не контактировать с водой, техникой и зонтами, а простая математика поможет определить, насколько погодное явление далеко от человека, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

Молния убила трёх человек и ранила ещё четверых на пляже в Тульской области. Всё произошло сегодня в пансионате Шахтёр на берегу Оки. Трое скончались на месте до прибытия скорой, остальные госпитализированы. Метеоролог напомнил о базовых правилах поведения в такую погоду.