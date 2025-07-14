СМИ: США готовят поставку вооружений НАТО на $10 миллиардов для помощи Украине

США планируют передать странам-членам НАТО вооружения на сумму около 10 миллиардов долларов, которые впоследствии будут направлены Украине в рамках новой фазы военной поддержки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Ранее издание Politico сообщало о временной приостановке поставок американских боеприпасов и вооружений на Украину в связи с сокращением запасов на складах. Однако уже 7 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить помощь Киеву, уточнив, что она будет носить преимущественно оборонительный характер.