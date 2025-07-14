СМИ: США готовят поставку вооружений НАТО на $10 миллиардов для помощи Украине
США планируют передать странам-членам НАТО вооружения на сумму около 10 миллиардов долларов, которые впоследствии будут направлены Украине в рамках новой фазы военной поддержки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее издание Politico сообщало о временной приостановке поставок американских боеприпасов и вооружений на Украину в связи с сокращением запасов на складах. Однако уже 7 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить помощь Киеву, уточнив, что она будет носить преимущественно оборонительный характер.
По словам официального представителя Пентагона Шона Парнелла, глава государства поручил военному ведомству предоставить Украине дополнительное «оборонительное вооружение». В рамках этого решения и разрабатываются поставки через союзников по НАТО, которые смогут обеспечить передачу техники с последующим пополнением собственных арсеналов за счет американских поставок.
Ожидается, что новая волна помощи станет частью долгосрочной стратегии Вашингтона по поддержке Украины без прямого истощения собственных резервов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru