В Совете Федерации заявили о незаконности электронных повесток из военкоматов
Оповещения военкоматами призывников в электронном виде не могут считаться повестками. Об этом заявил комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.
По его словам, данный способ оповещения призывников не предусмотрен законодательством РФ.
Сенатор подчеркнул, что согласно статье 26-й закона «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись.
Ранее, как сообщала НСН, в Госдуме заявили, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru