В Совете Федерации заявили о незаконности электронных повесток из военкоматов

Оповещения военкоматами призывников в электронном виде не могут считаться повестками. Об этом заявил комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.

По его словам, данный способ оповещения призывников не предусмотрен законодательством РФ.