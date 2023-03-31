В Совете Федерации заявили о незаконности электронных повесток из военкоматов

Оповещения военкоматами призывников в электронном виде не могут считаться повестками. Об этом заявил комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.

По его словам, данный способ оповещения призывников не предусмотрен законодательством РФ.

Хинштейн: закон не обязывает иметь запись на «Госуслугах»

Сенатор подчеркнул, что согласно статье 26-й закона «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуме заявили, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Совет Федерации РФГосуслугиПризывникиВоенкоматы

Горячие новости

Все новости

партнеры