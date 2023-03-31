В Госдуме заявили, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению

Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы уменьшить процент уклонистов. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с URA.RU.

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Он отметил, что повестка, которая придет гражданину через Госуслуги, будет приравнена к личному вручению. При этом Швыткин подчеркнул, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением от службы в армии. Однако в каждом конкретном случае будут разбираться, добавил депутат.

Ранее, 31 марта, портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учетной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса. В мобильном приложении «Госуслуг» пользователю сообщается, что такая «функция недоступна». Как сообщили в службе поддержки портала, удаление учетной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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