В Госдуме заявили, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению

Он отметил, что повестка, которая придет гражданину через Госуслуги, будет приравнена к личному вручению. При этом Швыткин подчеркнул, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением от службы в армии. Однако в каждом конкретном случае будут разбираться, добавил депутат.

Ранее, 31 марта, портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учетной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса. В мобильном приложении «Госуслуг» пользователю сообщается, что такая «функция недоступна». Как сообщили в службе поддержки портала, удаление учетной записи теперь осуществляется только при личном обращении в Центр обслуживания, сообщает НСН.

