В Липецкой области начали вручать повестки в военкоматы

Отмечается, что такая мера необходима для оцифровки сведений. Военкор Липецкой области подчеркнул, что рассылка повесток - плановое мероприятие, необходимость в которой возникла после выявления ошибок в ходе частичной мобилизации.

Также сообщалось о начале рассылки повесток в Воронежской и Пензенской областях.

Ранее не вставшему во время гимна депутату вручили повестку в Калужской области.

