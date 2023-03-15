В Липецкой области начали вручать повестки в военкоматы
Военкоматы Липецкой области начали вручать повестки для проверки информации в базах данных, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что такая мера необходима для оцифровки сведений. Военкор Липецкой области подчеркнул, что рассылка повесток - плановое мероприятие, необходимость в которой возникла после выявления ошибок в ходе частичной мобилизации.
Также сообщалось о начале рассылки повесток в Воронежской и Пензенской областях.
Ранее не вставшему во время гимна депутату вручили повестку в Калужской области.
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