В Липецкой области начали вручать повестки в военкоматы

Военкоматы Липецкой области начали вручать повестки для проверки информации в базах данных, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Россиянин получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

Отмечается, что такая мера необходима для оцифровки сведений. Военкор Липецкой области подчеркнул, что рассылка повесток - плановое мероприятие, необходимость в которой возникла после выявления ошибок в ходе частичной мобилизации.

Также сообщалось о начале рассылки повесток в Воронежской и Пензенской областях.

Ранее не вставшему во время гимна депутату вручили повестку в Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВоенкоматы
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