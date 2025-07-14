Певец из Узбекистана Шохрух Ганиев примет участие в «Интервидении»

Представителем Узбекистана на конкурсе «Интервидение» станет певец Шохрух Ганиев — музыкант, сочетающий в своем творчестве национальные традиции и элементы современной эстрады. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ганиев с детства был окружен узбекской музыкальной культурой. По собственному признанию, любовь к традиционному искусству ему привили родители, по совету которых он начал осваивать доиру — национальный ударный инструмент.

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Сегодня артист является признанным исполнителем и педагогом, неоднократно удостаивался премий за вклад в развитие музыкального искусства. В числе его достижений — победа в международном проекте «Ovoz» (узбекская версия шоу «Голос») в 2024 году, а также награды патриотического конкурса «O‘zbekiston — Vatanim manim» («Узбекистан — Родина моя»).

Организаторы отмечают, что участие Ганиева в «Интервидении» призвано продемонстрировать богатство культурного наследия Узбекистана и его органичное сочетание с современными музыкальными формами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал конкурса "Интервидение"
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