В Госдуме объяснили массовую раздачу россиянам повесток в военкоматы
Депутат Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН призвал россиян не ждать подвоха, заверив, что сейчас военкоматы прост осверяют данные.
Раздача повесток гражданам не связана с мобилизацией и спецоперацией на Украине, военкоматы проводят плановые мероприятия по сверке учетных данных, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Ранее юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что повестки в военкоматы перед весенним призывом на срочную службу раздают уже в 40 регионах России. В списке уже есть Москва, Санкт-Петербург и Ленобласть. По его словам, в большинстве случаев речь идет об уточнении данных, однако есть и повестки на военные сборы. При этом сборы могут проводиться только по указу президента, о котором пока не объявлялось, уточнил Чиков. Юрий Швыткин отметил, что в России не проводится вторая волна мобилизации.
«Уточнение данных ни с чем не связано: ни с проведением специальной военной операции, ни с чем. Идут плановые мероприятия по сверке учетных данных. Это не связано и с набором контрактников: прежде, чем забрать контрактника, нужно написать заявление или рапорт. Силой его никто не заберет, этот вопрос решается в добровольном порядке. Кроме того, нет никакой второй волны мобилизации. Вызывают всех: кто подлежит весеннему призыву и запасников, но для уточнения лучше обратиться в военный комиссариат», - сказал Швыткин.
Так, в Кремле опровергают слухи о приближении второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что никаких подобных обсуждений не ведется. Днем ранее он также уверял граждан, что этот вопрос не стоит на повестке.
В военкомате Иркутской области также поспешили успокоить жителей. В разговоре с «ИрСити» представитель военкомата отметил, что о мобилизации речь сейчас не идет – «такой команды не было», передает НСН.
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