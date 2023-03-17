В Госдуме объяснили массовую раздачу россиянам повесток в военкоматы

Раздача повесток гражданам не связана с мобилизацией и спецоперацией на Украине, военкоматы проводят плановые мероприятия по сверке учетных данных, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

Ранее юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что повестки в военкоматы перед весенним призывом на срочную службу раздают уже в 40 регионах России. В списке уже есть Москва, Санкт-Петербург и Ленобласть. По его словам, в большинстве случаев речь идет об уточнении данных, однако есть и повестки на военные сборы. При этом сборы могут проводиться только по указу президента, о котором пока не объявлялось, уточнил Чиков. Юрий Швыткин отметил, что в России не проводится вторая волна мобилизации.