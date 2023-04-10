Электронные повестки от военкоматов будут дублировать традиционные

Парламентарий отметил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки.



Кроме того, для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

Для организации воинского учета будет использован специальный защищенный государственный информационный ресурс. Гражданам не придется искать военный комиссариат по месту жительства и тратить время на личный визит к военкому, заявил Картаполов.

Создание единой базы данных минимизирует количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета, заявил депутат.

Удаление аккаунтов на портале «Госуслуги» не является уклонение от службы в армии, заявили в Минцифры, передает «Радиоточка НСН».

