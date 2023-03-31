Минцифры: Удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от армии

В ведомстве подтвердили отключение функции удаления аккаунта на портале, объяснив такое решение участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах». Минцифры добавило, что удалить учетную запись на портале возможно только при посещении МФЦ.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что оповещения военкоматами призывников в электронном виде не могут считаться повестками.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуме заявили, что повестка через Госуслуги будет приравнена к личному вручению.

