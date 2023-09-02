Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста
Три безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать Крымский мост в первые выходные сентября. Все беспилотники уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные уничтожили еще два украинских морских беспилотника, планировавших атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны.
Вечером 1 сентября Киев попытался ударить по переправе полупогружным безэкипажным катером, беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Два других атаковали Крымский мост в ночь на 2 сентября – в 2:10 и 2:20 (мск).
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 28 августа эфире телеканала «Рада» заявил, что западные страны согласовали удары Украины по Крыму. По его словам, Киев и его союзники на Западе достигли консенсуса о «разрушении всего российского в Крыму». Подоляк анонсировал новые атаки беспилотников.
«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он.
Депутат Госдумы Александр Спиридонов говорил на пресс-конференции НСН после июльской атаки на мост, что у России хватает средств для его защиты.
«Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти», - объяснял депутат.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время». По его словам, украинская сторона планировала подорвать Крымский мост с весны прошлого года. При этом рассматривались разные варианты, но выбор СБУ пал на фуру со взрывчаткой.
Глава Службы безопасности Украины уже заявлял, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».
Восстановление Крымского моста идет по графику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом зампред правительства рассказал в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым в ходе Московского урбанистического форума.
По словам Хуснуллина, к 15 сентября планируется открыть разрушенную часть переправы, «если не будет непредвиденных обстоятельств».
«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября», — заявил вице-премьер.
Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост, сообщил Newsweek.
По его словам, речь идет не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности. Для этого необходимо предоставить Киеву достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских Военно-воздушных сил. При этом Ходжес считает, что разрушение моста полностью изменит правила игры.
Главной целью контрнаступления Украины будет стремление перерезать сухопутный коридор на полуостров.
В России призыв экс-командующего американского армией в Европе генерала Бена Ходжеса изолировать Крымский полуостров, чтобы сделать его непригодным для ВМФ и ВВС России, остался почти незамеченным. Он недостоин внимания, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа порталу Lenta.ru
Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения. Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что Киев, атакуя российскую территорию дронами, стремится продемонстрировать свою возможность нанести ответный удар, в то время как контрнаступление ВСУ идет медленно.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что в ответ на политику сдерживания России Соединенными Штатами с помощью Украины Москва принимает ответные меры, однако их инструментарий гораздо шире. Сенатор указал, что на сегодняшний день политика России очень сдержанная.
«Те меры, которые надо применять, уже применяются. При этом инструментарий у нас гораздо шире, чем он применяется. Наша политика очень сдержанная. Мы действительно отвечаем, но это именно ответные действия. Сами мы эту агрессию не разгоняем. Все началось с агрессии против нас», - резюмировал Климов.
Изображение Крымского моста появилось на обложке учебника по истории для 10-11-х классов по личной инициативе президента России Владимира Путина. Об этом рассказал один из его авторов, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян. По его словам, президент назвал строительство Крымского моста событием эпохальным, гордостью страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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