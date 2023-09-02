Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста

Вечером 1 сентября Киев попытался ударить по переправе полупогружным безэкипажным катером, беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Два других атаковали Крымский мост в ночь на 2 сентября – в 2:10 и 2:20 (мск).



Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 28 августа эфире телеканала «Рада» заявил, что западные страны согласовали удары Украины по Крыму. По его словам, Киев и его союзники на Западе достигли консенсуса о «разрушении всего российского в Крыму». Подоляк анонсировал новые атаки беспилотников.

«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он.