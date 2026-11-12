Сегодня зарубежные артисты с радостью приезжают выступать на корпоративах в России, но кто-то делает это «тайно» и за двойную цену, а кто-то – практически «по любви», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

«Есть варианты сегодня привозить на корпоративы кого угодно. Например, моя компания может вам привезти практически любого артиста и гарантировать их приезд. Канье Уэста мы не хотим привозить, он нежелательная персона в нашей стране благодаря его высказываниям. Но есть много других музыкантов, актеров, артистов, которые очень любят нашу страну, стремятся к любой встрече с русской аудиторией. Это, например, Сильвестр Сталлоне, Майк Тайсон, Джейк Пол, палитра музыкантов тоже большая. Есть артисты, которые вроде бы «нет», но за деньги – да. Это чаще всего рэп-исполнители, но они обычно увеличивают ценник в два-три раза. Есть артисты, которые готовы приехать в Россию за символическое увеличение оплаты. Есть артисты, которые готовы приехать без анонса, но выступать, а кто-то готов и в прессе выступать, и встречаться с властями», - рассказал он.

Подготовка к новогоднему корпоративному сезону в России уже набирает обороты. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Компании всё чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей. Шура, Татьяна Буланова, группы «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту» вновь оказываются в центре внимания заказчиков.

По данным представителей музыкальной индустрии, в числе наиболее востребованных артистов предстоящего новогоднего сезона также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. При этом именно исполнители 90-х и нулевых годов демонстрируют новую волну популярности. Эксперты связывают это с ностальгией по знакомой музыке, возвращением интереса к культуре прошлых десятилетий и желанием компаний создать на празднике атмосферу общего веселья.

